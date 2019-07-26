2019-07-26

السفارة لدى إندونيسيا للمواطنين: ابتعدوا عن بركان تانكوبان

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت سفارة المملكة لدى إندونيسيا، على ضرورة ابتعاد المواطنين المتواجدين في منطقة تانكوبان بيراهو، عن فوهة البركان الذي انفجر اليوم الجمعة.

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وقالت السفارة: تفيد السفارة بتحذير الهيئة الوطنية لمعالجة الكوارث الإندونيسية بانفجار بركان تانكوبان بيراهو عصر اليوم الجمعة بمنطقة باندونق، تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة الابتعاد من فوهة البركان بمسافة ١كم، وتوصيهم التصرف بهدوء.

ولفتت السفارة لدى إندونيسيا إلى أنه يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ 08553003000.