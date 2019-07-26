النمر يقدم خلطة صحة القلب

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن المادة الهلامية الموجودة في الصبار لا تعالج تضيق شرايين القلب ولا تزيل الكلسترول المترسب على الشرايين.

وأضاف النمر أن “خلطة صحة القلب” هي (30 دقيقة يوميًّا رياضة مع الإكثار من الخضروات الفواكه وتقليل الملح، وعدم السمنة، ومراقبة السكر والضغط والكلسترول، وعدم التدخين، وعدم شرب الخمر، مع الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي.