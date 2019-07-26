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الإسكان: الإعلان عن تفاصيل مشاريع جدة قريبًا
متابعات الخليج 365 - جدة
أكدت وزارة الإسكان أنها ستعلن عن تفاصيل مشاريع جدة قريبًا؛ وذلك ردًّا على استفسار مواطن بشأن وجود أراضٍ تابعة للوزارة يمكن الاستفادة منها في المنطقة.
وأوضحت الإسكان، في سياق آخر، أنه يتم إيداع الدعم خلال يومي عمل من تاريخ حسم القسط بدون احتساب أيام الإجازة الرسمية.
وقالت الإسكان: إنها تقدم الدعم بمختلف المنتجات والحلول، وما يخص التمويل المدعوم للمستفيد يكون بتحمل الفوائد المترتبة على مبلغ 500 ألف ريال، مشيرةً إلى أنه لحساب نسبة الدعم السكني المُقدم للمواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم عبر الرابط هنا وتعبئة الخانات اللازمة.
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