امتنع عن الحضور فألزمته المحكمة بنفقة 10 سنوات لزوجته

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - جدة

ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة زوجًا بدفع نفقة 10 سنوات ماضية لزوجته، والتي طردها من منزلها وهجرها طيلة السنوات الماضية، دون أن ينفق عليها.

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وتقدمت الزوجة بدعوى للمحكمة تطالب بحقوقها، غير أن الزوج امتنع عن الحضور للمحكمة، ولم يقدم أي عذر، بالرغم من إبلاغه بموعد الجلسة، وعليه قررت المحكمة الفصل في الدعوى غيابيًّا، بحسب “العربية”.

وقضت المحكمة على المدعية باليمين، فحلفت بأن زوجها طردها من منزلها ولم ينفق عليها طوال السنوات الماضية، فأخذت المحكمة بأقوالها، وقضت بإلزام الزوج بدفع نفقة 10 سنوات ماضية، والنفقة المستقبلية ما دامت الزوجة في ذمته، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وأكدت الزوجة مكوثها بعد الزواج سنة واحدة مع زوجها، ولم يحسن عشرتها، واعتدى عليها أكثر من مرة، ومن ثم طلب منها الذهاب إلى بيت أهلها، وهجرها لمدة 10 سنوات، وتزوج عليها، ولم ترفع ضده دعوى طيلة السنوات الماضية؛ بسبب مرض والدتها، إضافة إلى أنها كانت تأمل في أن ينصلح حاله ويعود إليها.