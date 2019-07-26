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لقطات من استقبال أولى قوافل حجاج روسيا

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متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الشرقية

استقبل منفذ البطحاء الحدودي، الرابط بين المملكة والإمارات، أولى قوافل الحجاج القادمين من جهورية روسيا الاتحادية لأداء فريضة الحج، وكان في استقبالهم رئيس مركز البطحاء، ومدير جمرك منفذ البطحاء، ومدير جوازات منفذ البطحاء، وعدد من منسوبي وزارة الحج والعمرة.

ويتواصل توافد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة، في ظل وجود حزمة من الخدمات التي تقدم لهم عند وصولهم، عبر كوادر مؤهلة لهذه المهمة، تتولى عملية إنهاء إجراءات الدخول بيسر وسهولة، وعبر استخدام التقنية الحديثة لتسهيل العملية.

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كما تشارك عدد من الجهات غير الربحية في تقديم الخدمات لهم، حيث تسهم جمعية هدية الحاج والمعتمر، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وإدارات المنافذ، بتقديم هدية تذكارية لجموع الحجاج، تسهم في تيسير أداء الفريضة على الحاج، لما تشمله من محتويات مبتكرة وعصرية.

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