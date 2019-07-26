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حقيقية تغيير أسعار رسوم السجلات التجارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن ما يتم تداوله حيال تغيير أسعار رسوم السجلات التجارية للشركات والمؤسسات غير صحيح إطلاقًا.
جاء ذلك ردًّا من وزارة التجارة والاستثمار على استفسار بشأن حقيقة وجود دراسة لرفع رسوم إصدار السجل التجاري للشركات والمؤسسات.
في سياق آخر، شددت التجارة على أنه لا يمكن للموظف الحكومي ممارسة النشاط التجاري وذلك حسب نظام وزارة الخدمة المدنية، كما أنه لا يمكن إضافة أكثر من نشاط للسجل التجاري للمؤسسات الفردية، وفي حال الرغبة بممارسة نشاط آخر يمكن إصدار سجل تجاري فرعي عبر رابط الخدمة: هنا
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