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شكرا لقرائتكم الأهالي عن بيان بلدية الحازمي: لا يمت للحقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأهالي عن بيان بلدية الحازمي: لا يمت للحقيقة
متابعات الخليج 365 - نواف التمامي
استنكر سكان وأهالي قرى وادي ترج جنوب بيشة، بيان بلدية مركز الحازمي، والذي أكدت فيه أن جميع المراكز والقرى داخل نطاق خدمات البلدية سخرت إمكانياتها لخدمتهم، وستواصل تقديم المزيد لهم، واصفين إياه بأنه “لا يمت للحقيقة بصلة”.
وقالوا: إن كثيرًا من الأحياء وشوارع القرى تفتقر لمقومات النهضة والتطور الخدمي، وليس كما ذكرت البلدية في البيان.
الجدير بالذكر أن بلدية الحازمي قالت في بيانها: نظرًا لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية عن تجاهل البلدية لطلبات أهالي وادي ترج، تؤكد البلدية أن جميع المراكز والقرى التي داخل نطاق خدمات بلدية الحازمي سخرت إمكانياتها لخدمتهم، وستواصل البلدية بتقديم المزيد لهم.
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