“حجاج الدول العربية” توظف 349 فتاة سعودية في اللجان النسائية

جدة - عمرو شويل أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن نتائج القبول للوظائف الموسمية النسائية لعام ١٤٤٠هـ.

وبلغت عدد المقبولات 349 من 153 مطوفة، و161 من بنات الطائفة ، فيما تم توظيف 35 فتاة من خارج دائرة المطوفات وكلهم من السعوديات المؤهلات علميا، ويمتلكن الخبرات لخدمة ضيوف الرحمن.

ووزعت المقبولات على لجان الاستقبال والمغادرة،الإسكان،التفويج والمشاعر،الوعي الصحي، إدراة النفايات ،لجنه الرعاية الإنسانية،لجنه الإعلام ،لجنه الخدمة الاجتماعية.

من جهتها أوضحت عضوة مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي أن إختيار المقبولات تم على أساس المعايير التي وضعتها المؤسسة، حيث تشترط أن تكون المتقدمة مطوفة أو من بنات الطائفة من السعوديات اللواتي يمتلكن المؤهل العلمي المناسب والخبرة بجانب أن يكون عمرها مناسبا لأداء الأعمال المنوطة بها.

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وتؤكد الدكتورة حنان عنقاوي أن أحد أهم أهداف تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مغلقة ضمن رؤية المملكة 2030 هو تفعيل وتمكين المرأة في جميع المؤسسات المعنية بحجاج الخارج في كافة المجالات التي تخدم ضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن المؤسسة عملت على تفعيل هذا الجانب من خلال ورشة عمل تحت عنوان (المرأة شريكة النجاح) ، حيث تم من خلالها تحليل الفجوة بين الواقع والمأمول عبر استطلاع آراء عدد كبير من المطوفات العاملات في خدمة الحجاج خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الورشة وصلت لرسم خطة تطويرية تهدف إلى تفعيل دور المرأة.

وأضافت عنقاوي :” عملنا خلال الفترة الماضية على هذه الجوانب من خلال تفعيل لجنة الخدمة الاجتماعية والتي تهتم بدراسة الحالة للمساهمات وكتابه التوصيات لتحديد نوعية احتياجاتهن والعمل علي تلبيتها عبر قنوات مختلفة عبر لجنة الإعانات والسلف ولجنة التدريب والتواصل مع المؤسسات المعنية”.

وأبانت الدكتورة حنان إلى أن المؤسسة فتحت فرص عمل للمطوفات في مجالات مختلفة من خلال لجنة التدريب، ووضع برامج تزيد مهارات المساهمات وبنات الطائفة.