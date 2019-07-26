رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الأجتماعي لمعرفة أسماء مستفيدي المقطوعة

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وذلك من أجل فحص وإستعلام قيمة المقطوعة، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن قيمة الضمان، حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة بشكل دوري على تقديم تلك المساعدة للمواطنين والأسر ذات الدخل المنخفض او المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية من اجل حياة كريمة، وتهدف الوزارة من خلال تلك المساعدة إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي، وتسعى المملكة من خلال ذلك إلى تحقيق رؤية المملكة 2020.

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث تستهدف هذه المساعدة العديد من الفئات في المملكة، ومن ضمن تلك الفئات ما يلي: الاسر ذات الدخل المنخفض او المتوسط أو التي لا تقدر على تلبيى إحتياجاتها الأساسية، وأسر السجناء، والأسر التي غاب عنها عائلها، ويتم تحديد قيمة الأعانة لتلك المساعدة من خلال عدد أفراد الاسرة وقيمة الدخل .

شروط التقديم والإستفادة عن الضمان الإجتماعي

يجب أن يبلغ المتقدم على الأقل سن 35 عاماً . يجب أن يمر على الأقل مرة واحدة من اجل الحصول على مساعدة المقطوعة خلال عام كامل . يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو قيمة الحد الاعلى لتلك المساعدة . هذا ويتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري.

رابط الإستعلام في الضمان الإجتماعي

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة إلكترونية من اجل الإستعلام والتقديم والتسجيل من أجل الإستفادة من تلك المساعدة التي تقدمها وزارة العمل، حيث تم تخصيص ذلك الموقع من اجل التسهيل والتيسير على المواطن السعودي لتوفير الوقت والجهد على المواطن، ويمكنك زيارة البوابة من خلال الرابط التالي هـــنــا

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