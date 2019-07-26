استعلام عن المخالفات المرورية -1440 برقم اللوحة والهوية الوطنية على موقع أبشر المرور وزارة الداخلية...

استعلام عن المخالفات المرورية 1440 برقم الهوية ورقم السيارة عبر موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية حيث قامت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بالعديد من التجديدات على المخالفات المرورية، وخاصةً بعد أن أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرارًا بالسماح للمرأة بالقيادة، وسيتم تفعيله خلال شهر يونيو القادم رسميًا، فبناءً عليه قامت إدارة المرور بتهيئة العقوبات كي تتناسب مع المخالفات و نتابع معكم رابط موقع أبشر المرور استفسار عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

طريقة استعلام عن المخالفات المرورية 1440

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ، هناك عدة خطوات قدمتها المديرة العامة للمرور في السعودية حيث يمكنك الآن طلب خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق موقع البوابة الوطنية ” أبشر ” حيث اكدت ادارة المرور انها وفت خدمة استعلام المخالفات المرورية عبر موقعها الالكترونى على الانترنت لتسهيل الأمر على المواطن السعودي

أبشر استعلام المخالفات المرورية

لكل متابعي فى موقع نجوم مصرية اقدم اليكم خطوات استعلام مخالفات المرور فى السعودية بالدخول مباشرة الى موقع وزارة الداخلية “أبشر” ثم اتباع الخطوات التالية

إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن.

ثم كتابة الرمز ثم الكسب على عرض

بعد الدخول الى الصفحة التالية يتم ملئ البيانات المطلوبة.

ومن بعدها ستظهر المخالفات المرورية الخاصة بالمستعلم ونوع المخالفة وقيمة الغرامة .

قرارات الإدارة العامة للمرور

قامت الإدارة العامة للمرور بمنع سداد بعض المخالفات المرورية عبر الإنترنت، وجاء هذا القرار حتى يُجبر أصحاب المخالفات على الذهاب إلى الإدارة لكي يتم تحديد عقوبة تلك المخالفات.

وعقب المخالفة يذهب صاحب المخالفة إلى إدارات المرور التي يتبع لها، حيث بعد الفصل في المخالفة يتم فك حجبها من الإنترنت، ومن ثم تتم عملية السداد.

المخالفات التي يتم حجبها

أكد مسؤول بالإدارة العامة للمرور أنه قد تم حجب بعض المخالفات، وجاءت المخالفات المحجوبة كما يلي

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-مخالفات السير بسيارة لا يوجد بها لوحة أرقام خلفية.

-استعمال السيارة لغير الهدف الذي تم ترخيص السيارة من أجله.

-السير بسيارة لا يوجد بها لوحة أرقام أمامية.

-السير بسيارة بدون لوحات.

-استخدام لوحات غير التي صدرت للسيارة.

الإدارة العامة للمرور تقوم بتجديد نظام ساهر

نظام ساهر الخاص بالمخالفات المرورية وتطويرها قامت الإدارة العامة للمرور بمساعدته، وذلك عن طريق وضع كاميرات بجوار نظام ساهر لرصد المخالفات التي تؤثر على سلامة المواطنين بالمملكة.

وقد رصدت الإدارة بعض المخالفات التي تؤثر فعليًا في سلامة المواطن، وكانت تلك المخالفات عبارة عن:

-عدم استخدام حزام الأمان بالسيارة.

-التحدث في الهاتف الجوال أثناء قيادة السيارة.

وعقب رصد تلك المخالفات يتم إرسالها إلى مركز المعلومات الوطني، ومن ثم يتم التحقيق إذا كانت تلك المخالفة صحيحة أم لا، ومن ثم يتم إبلاغ مالك المركبة عن طريق رسالة قصيرة، تشمل نوع المخالفة وتوقيت المخالفة.

عشرة مخالفات محجوبة في نظام الرصد الجديد “باشر”

اشارات الإدارة العامة للمرور وجود عدد من المخالفات المحجوبة فى موقع ابشر وزارة الداخلية وعددها عشرة وهي ما ياتي