شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة «بادر» يوزعون 3 آلاف عبوء ماء على الحجاج في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al- أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد الزهراني، برامج خدمات مركز «بادر» للخدمات التطوعية بتعليم مكة‫ لموسم حج هذا العام 1٤٤٠هـ. أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد الزهراني، برامج خدمات مركز «بادر» للخدمات التطوعية بتعليم مكة‫ لموسم حج هذا العام 1٤٤٠هـ. وبدأ طلاب وكشافة «بادر» اليوم توزيع أكثر من ٣٠٠٠ عبوة ماء بعد صلاة الجمعة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف على ضيوف الرحمن من الحجاج.



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