الارشيف / اخبار السعوديه

منفذ البطحاء يستقبل طلائع حُجاج روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ البطحاء يستقبل طلائع حُجاج روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقبل منفذ البطحاء الحدودي الرابط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، أولى قوافل الحجاج القادمين من جهورية روسيا الاتحادية، وكان في استقبالهم رئيس مركز البطحاء، ومدير الجمرك، ومدير جوازات المنفذ، وعدد من منسوبي وزارة الحج والعمرة.

ويتواصل توافد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة، في ظل حزمة من الخدمات التي تُقدَّم عند وصولهم بإشراف كوادر مؤهلة تتولى إنهاء إجراءات الدخول باستخدام التقنية الحديثة.

كما تشارك عدد من الجهات غير الربحية في تقديم الخدمات، حيث تُسهم جمعية هدية الحاج والمعتمر بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وإدارات المنافذ بتقديم هدية تذكارية لجموع الحجاج، تساعد على تيسير أداء الفريضة لما تشمله من محتويات مبتكرة وعصرية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منفذ البطحاء يستقبل طلائع حُجاج روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا