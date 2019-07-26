رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشهر ذي...

تم إنشاء رابط للاستعلام والتسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي ، وكان هدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة، هو تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية، وخاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والمطلقات، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ويتم ذلك وفق قواعد معينة، يراعى فيها الموضوعية والشفافية، في اختيار المتقدمين للحصول على هذه الإعانات المقطوعة، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب نيوز بشرح طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

أن يبلغ سن المتقدم للحصول على إعانة الضمان الاجتماعي 35 عاماً. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو متزوج من سعودية، والمتزوجة من سعودي. لا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية. أن يكون راتب السعودي المتقدم للإعانات المقطوعة غير متجاوز للحد المانع للصرف. تم إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل، والأرامل، والمطلقات، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب الاحتياجات الخاصة. يتم الحصول على هذه الإعانات المقطوعة حسب أولية التقديم. الحد الأقصى الذي يحصل عليه أي مواطن من المساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. يتم حساب قيمة ما يحصل عليه أي مواطن متقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة، ودخل الأسرة الشهري.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، رابط خاص بالمساعدة المقطوعة بالموقع الإلكتروني للوزارة، وناشدت جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الإعانات المقطوعة، التقديم لأخذ دورهم في الحصول على هذه المساعدات المقطوعة، كما ناشدتهم بالذهاب لأقرب مكتب للضمان الاجتماعي وتقديم الأوراق المستندات، التي تثبت أحقيتهم في الحصول على هذه الإعانات، وقالت الوزارة أن كل مواطن يستطيع التسجيل والاستعلام من خلال رابط المساعدة المقطوعة على موقع الوزارة.