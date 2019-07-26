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بعث الأمير جلوي بن سعود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" برسالة لصفوان السويكت، رئيس النصر الحالي، قال فيها: "اهتم بالنادي".
وأبدى العضو الذهبي لنادي النصر استعداده للدعم المعنوي للإدارة الجديدة متى كان النادي في احتياج لذلك.
وبخصوص إن كان سيدعم الإدارة الجديدة من الناحية المادية قال: "إذا كنت تقصد دعمًا بالملايين فهذا شيء يقدر عليه من تأتيهم الأموال من غير تعب، أما إذا كنت تقصد العضوية الذهبية فأنا مستمر فيها إن شاء الله".
وبخصوص تغريدته التي أثارت جدلاً واسعًا، التي تحدث فيها عن معركة الانتخابات، ومطالبته بالذهاب لها، أو الذهاب لمعركة السلاح، قال: "التغريدة واضحة، وهي لديك، واعرضها على مَن يفسر المكتوب.. الصيغة هي صيغة مخاطبة، يعني عبارة توجهوا، يعني أخاطبهم بدلاً من السب، توجهوا للانتخابات. المقصود اذهبوا للانتخابات، توجهوا للمعارك للسلاح؛ فمن المعروف أن المعارك لا بد من استخدام السلاح فيها.. توجهوا لها. والقصد مفتوح، يمكن أن يتوجهوا للحد الجنوبي على سبيل المثال".
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 11:42 PM
قال: دعمي معنوي.. وهذا تفسير تغريدتي
بعث الأمير جلوي بن سعود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" برسالة لصفوان السويكت، رئيس النصر الحالي، قال فيها: "اهتم بالنادي".
وأبدى العضو الذهبي لنادي النصر استعداده للدعم المعنوي للإدارة الجديدة متى كان النادي في احتياج لذلك.
وبخصوص إن كان سيدعم الإدارة الجديدة من الناحية المادية قال: "إذا كنت تقصد دعمًا بالملايين فهذا شيء يقدر عليه من تأتيهم الأموال من غير تعب، أما إذا كنت تقصد العضوية الذهبية فأنا مستمر فيها إن شاء الله".
وبخصوص تغريدته التي أثارت جدلاً واسعًا، التي تحدث فيها عن معركة الانتخابات، ومطالبته بالذهاب لها، أو الذهاب لمعركة السلاح، قال: "التغريدة واضحة، وهي لديك، واعرضها على مَن يفسر المكتوب.. الصيغة هي صيغة مخاطبة، يعني عبارة توجهوا، يعني أخاطبهم بدلاً من السب، توجهوا للانتخابات. المقصود اذهبوا للانتخابات، توجهوا للمعارك للسلاح؛ فمن المعروف أن المعارك لا بد من استخدام السلاح فيها.. توجهوا لها. والقصد مفتوح، يمكن أن يتوجهوا للحد الجنوبي على سبيل المثال".
، "جلوي بن سعود" لـ"السويكت": اهتم بـ"النصر".. ولن أدعم النادي بالملايين! ،
المصدر : الخليج 365
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