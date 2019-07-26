، الحجاج الإيرانيون يحظون بخدمات رائعة وخدمات إنسانية تقدمها السلطات السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - رؤساء مكاتب شؤون الحجاج يتحدثون عن دور المملكة في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار

نوه عدد من رؤساء مكاتب شؤون الحجاج في المدينة المنورة، بدور المملكة العربية السعودية في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار، مشيرين إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ومن خلال المشاريع التطويرية على مستوى الأداء تسعى لبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وجعل رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة وأمان وطمأنينة.

وأجمع المتحدثون خلال استقبال الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج، على أن الحرمين الشريفين اللذين تحتضنهما المدينتان المقدستان، يحظيان بالرعاية والعناية الفائقة إجلالاً وتعظيماً لمكانتهما في قلوب المسلمين الذين يفدون إلى هذه البلاد المباركة من كل بلدان العالم وينعمون بالحفاوة والترحاب بدءاً من مرحلة الاستقبال في المنافذ الجوية والبرية والبحرية وخلال فترة بقائهم في المملكة إلى حين موعد مغادرتهم بعد أداء النسك إلى أوطانهم سالمين.

88.000 حاج إيراني

فمن جانبه قدّم رئيس مكتب شؤون الحجاج الإيراني في المدينة المنورة السيد ناصر جبر حويزاوي، نيابة عن الحجاج الإيرانيين عظيم شكره وامتنانه للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، على لقائه برؤساء بعثات الحج كما هي العادة السنوية لمسؤولي هذه البلاد للاستمتاع إلى ملاحظات ومقترحات زوار المدينة المنورة.

وقال: الحجاج الإيرانيون الذين بدؤوا في التوافد إلى أرض المملكة لأداء الشعيرة ويُقدر عددهم بـ 88 ألف حاج لمسوا مستويات عالية من التعامل المميز لضيف الرحمن من قبل السلطات السعودية في مطار المدينة المنورة ومطار جدة.

وأوضح بأن الحجاج الإيرانيين يحظون بخدمات رائعة في المدينة المنورة بالتنسيق التام مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة والجهات المشاركة في أعمال الحج، وبين أن بعثة الحج الإيرانية تعمل بالشراكة مع القطاعات المعنية ومكاتب شؤون الحجاج الأخرى لتعزيز مستوى التعاون بين الجميع بما يحقق الألفة ويعزز التعاون بين الحجاج خلال هذه الرحلة الإيمانية.

نهضة وتطور

بدوره قال المسؤول الإيراني: نهضة تنموية وتطور سريع يحدثان في المدينة المنورة ونعتقد بأن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي في المستقبل القريب ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المزيد من ضيوف الرحمن خلال مواسم الحج، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الزوار الراغبين في أداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين خلال الأعوام القليلة المقبلة.

تأشيرات بغداد

في سياق متصل أوضح رئيس هيئة العمرة والحج العراقي السيد خالد العطية أن البعثة العراقية شرعت في التنسيق مع السلطات السعودية منذ وقت مبكر لإنهاء ترتيبات قدوم الحجاج العراقيين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، وأعرب العطية نيابة عن الحكومة العراقية عن الشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية على الموافقة السامية لرفع نسبة أعداد الحجاج العراقيين لهذا العام بالإضافة إلى المرونة في التعامل مع البعثة العراقية لتقديم التسهيلات لهذه الأعداد الغفيرة التي بدأت في التوافد إلى المملكة عبر منافذ الحج.

وقال: شرعت حكومة المملكة هذا العام في إصدار تأشيرات الحج للحجاج العراقيين من السفارة في العاصمة بغداد، والذين يبلغ عددهم نحو 50 ألف حاج، الأمر الذي وفر جهداً كبيراً على الحكومة والشعب العراقي إلى جانب استقبال ضيوف الرحمن العراقيين عبر المنفذ البري "جديدة عرعر" والذي حظي فيه الحجاج العراقيون بالاستقبال الرسمي والشعبي والجهات الحكومية التي تعمل هناك لتسهيل إجراءات دخول حجاج العراق الذين توافدوا على هذا المنفذ.

حفاوة الاستقبال

إلى هذا تحدث مسؤول البعثة العراقية عن حفاوة الاستقبال وتسهيل دخول الحجاج في المنفذ الجوي للمدينة المنورة ومحطة استقبال حجاج البر وتهيئة الأجواء لزوار المدينة المنورة وفق الاستعدادات الممتازة التي يشعر بها جميع ضيوف الرحمن خلال زيارتهم للمسجد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة أرفع جزيل الشكر والعرفان باسم الحجاج العراقيين إلى أمير منطقة المدينة المنورة الذي يتلمس حاجة الزائر والمعتمر بشكل متواصل لتعزيز الرعاية لحجاج العراق بصفة خاصة.

صور إنسانية

وأشاد بالعمل الإنساني الذي تقدمه القطاعات الأمنية بشكل خاص والتي كلفتها حكومة المملكة بتهيئة الأجواء لحجاج بيت الله الحرام فضلاً عن تسهيل إجراءاتهم ونرى المستوى العالي من قبل هذه القطاعات من الناحية المهنية والإنسانية، والتعامل مع الحجاج، تظهر فيه الجوانب الإنسانية النبيلة التي يمثلها رجل الأمن السعودي في المدينتين المقدستين، ونحن دائماً نؤكد على حجاج العراق بضرورة التعاون التام مع السلطات السعودية المسؤولة عن إدارة منظومة الحج، معرباً عن تطلعه بأن تكون العراق المحطة الجديدة في مبادرة طريق مكة التي شملتها مجموعة من الدول الآسيوية وتونس.

تجربة روحانية

في الغضون عبّر رئيس قطاع مكتب شؤون الحجاج المصري اللواء أشرف سعيد، عن فرحة الحجاج المصريين بالوصول إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية وحفاوة الاستقبال والضيافة التي يعيشها الحجاج، ابتداءً من نقطة الوصول في المنافذ الجوية والبحرية وصولاً إلى خدمات النقل المميزة والمتابعة المستمرة للزوار في الفنادق ودور الإيواء في المدينة المنورة.

87 ألف حاج

وأشار إلى أن نسبة جمهورية مصر العربية من إجمالي ضيوف الرحمن الذين ستستقبلهم المملكة هذا العام تُقدر بـ 78 ألف حاج بين حجاج القرعة المدعم من الحكومة المصرية وحجاج الشركات السياحية وحجاج التضامن والهيئات المصرية، وهذا العدد الكبير يستشعر سنوياً مستوى التحديث المستمر الذي تعيشه الأراضي المقدسة في مستوى الخدمة المقدمة للزائر والحاج والمعتمر.

وقال: مبادرة طريق مكة أثبتت نجاحها بفضل الله ثم بجهود وإصرار حكومة المملكة على تقديم المزيد من الخدمة تسهيلاً لضيف الله الكريم وتسريعاً للإجراءات، وهذا العمل يرفع من معدلات الإنجاز ويحقق المزيد من المرونة والانسيابية في الحركة التشغيلية على كافة المستويات ونتطلع بأن يكون الحجاج المصريون مشمولين بهذه المبادرة خلال موسم الحج المقبل.