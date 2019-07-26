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محمد بن مسعود - الدمام - عيَّنت وكالة الأنباء السعودية مساعد بن ضيف الله الجابري مديرًا لمكتبها في منطقة المدينة المنورة.
ويعدُّ الزميل الجابري من الأسماء الإعلامية البارزة بالمدينة المنورة، وعُرف بالتلفزيون السعودي مذيعًا، وبقناة السنة النبوية، إضافة إلى عمله بالوكالة.
كما سجَّل له مشاركات إعلامية رسمية واسعة في التغطيات والمناسبات الملكية والمحلية، ورأس العديد من اللجان الإعلامية في المنطقة، وله حضور في الوسط الإعلامي.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 11:05 PM
عيَّنت وكالة الأنباء السعودية مساعد بن ضيف الله الجابري مديرًا لمكتبها في منطقة المدينة المنورة.
ويعدُّ الزميل الجابري من الأسماء الإعلامية البارزة بالمدينة المنورة، وعُرف بالتلفزيون السعودي مذيعًا، وبقناة السنة النبوية، إضافة إلى عمله بالوكالة.
كما سجَّل له مشاركات إعلامية رسمية واسعة في التغطيات والمناسبات الملكية والمحلية، ورأس العديد من اللجان الإعلامية في المنطقة، وله حضور في الوسط الإعلامي.
، "الجابري" مديرًا لمكتب وكالة الأنباء السعودية بالمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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