محمد بن مسعود - الدمام - 26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 11:05 PM "الوذيناني" إلى رقيب أول بجوازات الطائف "الوذيناني" إلى رقيب أول بجوازات الطائف قلَّد مدير جوازات الطائف، العقيد عبدالرحمن سلمان القرني، الرقيب فارس بن مسفر الوذيناني رتبته الجديدة "رقيب أول". الكلمات المفتاحية ، "الوذيناني" إلى رقيب أول بجوازات الطائف ،

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