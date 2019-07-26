، مراجع يوثِّق نفايات بمواقف إسعاف "ششة مكة".. ويتساءل: أين عمال النظافة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن مشهد القاذورات يعكِّر صفو المراجعين الذين ينشدون بيئة صحية ونقية

وثَّق مراجع لمستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة تجمُّع النفايات في المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف بالمستشفى ذاته، وتساءل عن أسباب غياب عمال النظافة لإزالة مثل تلك القاذورات في منشأة صحية، ينبغي أن تكون بيئتها نقية وصحية.

وفي التفاصيل، أظهرت الصورة التي تم التقاطها من داخل مواقف سيارات الإسعاف بمستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة انعدام النظافة، وتجمُّع النفايات داخل المواقف، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون أن تقوم الشركة المشغِّلة لعقد النظافة بالمستشفى ذاته بمهام أعمالها المتعلقة بنظافة المواقف التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المستشفى الذي يكتظ بالمرضى والمراجعين على حد سواء.

ولفت "موثق الصورة" إلى أنه فوجئ عند مراجعته المستشفى عصر اليوم بانتشار النفايات داخل مواقف سيارات الإسعاف، وعلى جنباته، دون أدنى مسؤولية من الجهة المختصة عن مثل هذه المشاهد التي تعكر صفو المراجعين الذين ينشدون بيئة صحية نقية في منشأة وُضعت لتقديم الخدمات الطبية لمراجعيها.