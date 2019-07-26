شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مستشفيات مأرب تعلن حالة الطوارئ واستنفار أمني واسع وسقوط عشرات الضحايا ..’’أول فيديو’’ يكشف ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة مأرب شرقي اليمن، عصر اليوم الجمعة عاصفة رملية شديدة انعدمت الرؤية على شوارعها. وحصل "بويمن" على فيديو يظهر كيف أصبحت المدينة نهار اليوم جراء العاصفة.. التي سقط على إثرها عشرات الضحايا بعد تعرضهم لنوبات مختلفة. Advertisements وقد وصلت عشرات الحالات إلى مستشفيات مأرب من الرجال والنساء والأطفال جراء تعرضهم للعاصفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مستشفيات مأرب تعلن حالة الطوارئ واستنفار أمني واسع وسقوط عشرات الضحايا ..’’أول فيديو’’ يكشف ماذا يحدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.