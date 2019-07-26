شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعين "قيادات" في الساحل الغربي خلفاً لـ"الهالكين" ومصدر في المقاومة المشتركة يتوعدهم بمصير سابقيهم..! – (أسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مليشيا الحوثي تعين "قيادات" في الساحل الغربي خلفاً لـ"الهالكين" ومصدر في المقاومة المشتركة يتوعدهم بمصير سابقيهم..! – (أسماء وتفاصيل ) أرسلت مليشيات الحوثي قيادات ميدانية جديدة إلى الساحل الغربي بعد هلاك عدد من قياداتها خلال الفترة القليلة الماضية واستبدلت مشرفين وقائيين بآخرين . وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة 2 ديسمبر بوصول مشرف وقائي جديد يدعى أبو عبدالرحيم إلى مناطق سيطرة المليشيا بمدينة الحديدة، وتعيين مشرف وقائي عام على جبهة الساحل الغربي يدعى معين الخطيب. Advertisements وجاءت التعيينات الجديدة بعد مغامرات حوثية تصعيدية بهجمات متلاحقة -انتهاكا للهدنة الأممية- انتهت بنفوق أبرز قيادات المليشيات الميدانية البارزة في مدينة الحديدة والساحل الغربي الذين قادوا تلك الهجمات اليائسة. وتوعد مصدر في القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، القيادات الحوثية الجديدة بمصير مشابه لمن سبقوهم من القيادات النافقة. وكان عدد من قيادات المليشيات الحوثية الميدانية في الحديدة والساحل الغربي لقوا مصرعهم خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء قيادتهم هجمات ومحاولات تسلل فاشلة أبرزهم المدعو أبو طالب السفياني -مشرف عام جبهة المليشيا في الساحل الغربي، والمدعو حمزة الغرباني -مشرف وقائي، وغيره ، ليس آخرهم المدعو نجيب الرازحي -مشرف عام المليشيا بمدينة الحديدة الذي كشفت معلومات عن تصفيته ضمن انقسام وصراع أجنحة حوثية.

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