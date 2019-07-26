شاهد : طارق صالح يفاجئ الجميع وينعي الرئيس التونسي بهذه الطريقة ..شاهد ماذا قال؟؟

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عدن - ياسمين التهامي - نعى العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس في المستشفى العسكري بتونس.وقال العميد طارق صالح، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها محرر “المشهد اليمني”: رحم الله الباجي قايد السبسي الذي استطاع اخراج تونس من محنة الربيع العربي. Advertisements وقدم طارق تعازيه لشعب تونس قائلاً: “تعازينا للشعب التونسي الشقيق”.

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