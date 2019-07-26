شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصادرون منازل وممتلكات قيادات عسكرية في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي على احتلال ومصادرة ممتلكات عدد من القادة العسكريين وأقاربهم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن مليشيات الحوثي قامت بمصادرة منازل العديد من القيادات العسكرية والسياسية المناهضين لها، منهم قائد المنطقة العسكرية الثالثة، عبدالرب الشدادي وعدد من أقاربه.
كما صادرت منزل قائد المنطقة العسكرية السادسة السابق، اللواء أمين الوائلي ومنزله، في شارع الثلاثين بصنعاء.
وكتبت عناصر مسلحة تابعه للحوثيين على جدران المنازل بالخط الأحمر محجوز من قبل ما تسميه المحكمة المتخصصة الخاضعة لسيطرة المليشيات.
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