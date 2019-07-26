الارشيف / اخبار السعوديه

الحوثيون يصادرون منازل وممتلكات قيادات عسكرية في صنعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصادرون منازل وممتلكات قيادات عسكرية في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي على احتلال ومصادرة ممتلكات عدد من القادة العسكريين وأقاربهم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وأفادت مصادر مطلعة أن مليشيات الحوثي قامت بمصادرة منازل العديد من القيادات العسكرية والسياسية المناهضين لها، منهم قائد المنطقة العسكرية الثالثة، عبدالرب الشدادي وعدد من أقاربه.

كما صادرت منزل قائد المنطقة العسكرية السادسة السابق، اللواء أمين الوائلي ومنزله، في شارع الثلاثين بصنعاء.

وكتبت عناصر مسلحة تابعه للحوثيين على جدران المنازل بالخط الأحمر محجوز من قبل ما تسميه المحكمة المتخصصة الخاضعة لسيطرة المليشيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يصادرون منازل وممتلكات قيادات عسكرية في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا