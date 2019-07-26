شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع قوي ومخيف للدولار الأمريكي والريال السعودي امام الريال اليمني يومنا هذا الجمعة بعد إنخفاضهما اليومين الماضيين “أسعار الصرف لهذا المساء” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية لهذا اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019م. أسعار العملات: الشراء الدولار: 578 Advertisements السعودي: 152.7 البيع الدولار: 581 السعودي: 153

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