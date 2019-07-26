عاجـــل : السعودية تعلن موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد أيام الإجازة..!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تعلن موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد أيام الإجازة..!!

أعلنت السعودية رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019. ونشرت وزارة الخدمة المدنية، بيانا في موقع "تويتر" حددت من خلاله أيام الإجازة.

وقالت الوزارة في البيان، إن الإجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة).

ويظهر من البيان أن إجازة عيد الأضحى في السعودية للعام الجاري ستكون 14 يوما.