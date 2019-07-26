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باشر الدفاع المدني بالنماص، مساء اليوم الجمعة، إطفاء حريق شب في أعشاب وأشجار طلح وعرعر. وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: “الحريق شب بجبل الرحمة بالخضراء شمال محافظة النماص، وأتى على مساحة تقدر ٣٠٠*٥٠ متر٢ تقريبا، وعملت فرق الدفاع المدني على احتوائه وإخماده، ولم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد”.
وأضاف العاصمي: “حظي الموقف بمشاركة ميدانية من فريق ساعد التطوعي الذي شارك في الأعمال الميدانية لإخماد الحريق بمساندة معدات من بلدية النماص لتسهيل الوصول لبعض المواقع، ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “المدني” يباشر إطفاء حريق شبّ في جبل الرحمة بخضراء النماص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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