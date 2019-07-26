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أول تعليق من سفارة المملكة بالقاهرة بشأن حالة الشاب القحطاني الذي دخل في غيبوبة تامة

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تفاعلت سفارة المملكة في القاهرة مع حالة الشاب السعودي المنوم في العناية المركزة في مستشفى بمصر وهو في غيبوبة تامة، نتيجة تعرضه لنزيف دماغي وكسر في الجمجمة بسبب سقوطه على رأسه في البحر.

وقال السفير أسامة نقلي إن السفارة تتابع حالة المواطن عن قرب، حيث جرى إيفاد طبيب مختص من قبل السفارة إلى المستشفى للوقوف على وضعه الصحي، مبيناً أن الطبيب أفاد بخطورة نقله إلى المملكة في الوقت الحالي إلى أن يحدث تحسن طبي في حالته.
وكان ذوو الشاب ويدعى “سعود القحطاني” ويبلغ من العمر 29 عاماً ناشدوا قيادة المملكة التوجيه بنقله إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم لحالته، لافتين إلى أنه يرقد في غيبوبة تامة نتيجة نزيف دماغي وكسر في الجمجمة والرقبة، وذلك بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة.

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