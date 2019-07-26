حج / الهيئة العامة للرياضة تطلق برنامج خدمة حجاج البر بالمدينة المنورة بمشاركة أكثر من 20 شابًا



الرياض 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

أطلق مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة المدينة المنورة البرنامج التطوعي لخدمة حجاج البر القادمين إلى المدينة المنورة، بمشاركة 20 شابًّا وقائدًا لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يأتي ضمن برامج وكالة شؤون الشباب في الإدارة العامة للنشاطات الشبابية.

وأوضح مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن مصباح عمار، أن البرنامج يحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ويهدف إلى تقديم المساعدة لحجاج البر القادمين إلى المدينة المنورة لتأدية مناسك الحج.

من جانبه، كشف رئيس قسم النشاطات والهيئات الشبابية بمكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة المدينة المنورة عبدالعزيز السناني، أن البرنامج يقدم الإرشادات وخدمة نقل كبار السن من الحجاج، كما يقدم الدعم والمساندة لفرع وزارة الحج واللجان العاملة في الحج في ميقات "أبيار علي"، ويسهم في تنظيم وقوف الحافلات.

يذكر أن البرنامج يأتي ضمن العديد من البرامج التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة، بهدف تنمية مهاراتهم وتطويعهم بأعمال تعود عليهم بالنفع على مجتمعهم ووطنهم.

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20:16ت م

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