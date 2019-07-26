السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين شمال البلاد



تونس 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

أوقف الحرس البحري التونسي سبعة مهاجرين بشواطئ مدينة رأس الجبل بمحافظة بنزرت شمال تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم القبض على المهاجرين على متن قارب وهم وسط البحر في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في هجرة غير شرعية، لافتًا إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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20:02ت م

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