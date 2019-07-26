الان تتابع شاهد.. الأمير خالد الفيصل: آمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة كاملة تعمل إلكترونيًّا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، إن التوجه الكامل هو أن نجعل من مدينة مكة المكرمة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم، وليس فقط للمملكة العربية السعودية.
وأضاف في لقاء تبثه قناة الإخبارية غدا: “”أتذكر الملك فيصل – رحمه الله – وإخوته يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة”. متابعًا “ما أريده هو الابتسام في وجه الحاج.. وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا”.
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