مواعيد صرف رواتب شهر عيد الأضحى 2019 بالسعودية بالهجري والميلادي … موعد نزول راتب الشهر الحالي...

◊ جدول مواعيد صرف الرواتب فى متابعة من موقعنا عن جدول صرف الرواتب السعودية، ننشر موعد نزول راتب شهر أكتوبر بالسعودية، حيث يتساءل عنه الكثير من موظفي المملكة الآن، ولهذا نتابع معكم موعد نزول الرواتب بالميلادي والهجري و جدول صرف رواتب الموظفين السعوديين، و موعد نزول الراتب في السعودية وخاصتاً رواتب شهر أكتوبر، جدول صرف الرواتب السعودية، والتى يبحث الكثير عن موعد الراتب شهر صفر، رواتب حسب الأبراج طبقاً للنظام القديم فى صرف رواتب جميع العاملين في المملكة والمتقاعدين وطبقا لجدول صرف رواتب 2018 فى المملكة السعودية، وتطبيقاً لقرار الملك/ سلمان بن عبد العزيز بأن يتم توحيد صرف رواتب العاملين بالمملكة العربية السعودية وذلك للقطاع العام، حيث أنه سابقًا كان يتم صرف الراتب حسب التقويم الهجري، ثم بعد ذلك تقرر صرف الرواتب حسب الأبراج الشمسية، ولكن سرعان ما تم توحيد صرف الرواتب وإيداعها كذلك، و سنتعرف على موعد نزول الرواتب بالتقويم الهجري والميلادي أيضًا.

موعد نزول الرواتب بالتقويم الهجري والميلادي 1440

طالب عدد كبير من المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية في القطاع العام بضرورة توحيد موعد نزول الرواتب حسب التقويم الهجري، واستبدال التاريخ الهجري لصرف الرواتب بدلًا من التقويم الشمسي أو تقويم الأبراج.

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راتب شهر أكتوبر 2018

ولذلك قرر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي موعدًا خاص بنزول الرواتب وصرفها، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية دائمًا تسعى لتلبية حاجات مواطنيها، وخصوصًا عقب فرض الضريبة المضافة على بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة.

كما أنه عقب أن تم توحيد موعد صرف الرواتب تم أيضًا توحيد صدور فواتير المياه والكهرباء، للتسهيل على المواطنين.

جدول صرف رواتب الموظفين بالسعودية عام 2018

جدول صرف الرواتب 1440هـ

طبقا لجدول نزول الراتب في السعودية نتابع معكم مواعيد الرواتب بالميلادي موعد الرواتب الهجري من خلال الجدول التالي:-

اليوم/ الشهر البرج التاريخ الهجري التاريخ الميلادي السبت – الاول الدلو 10 جمادى الأولى 1439 هجريا 27 يناير لعام 2018 الثلاثاء – الثاني الحوت 11 جمادى الآخر 1439 هجريا 27 فبراير لعام 2018 الثلاثاء- الثالث الحوت 10 رجب 1439 هجريا 27 مارس لعام 2018 الجمعة – الرابع الثور 11 شعبان 1439 هجريا 24 أبريل لعام 2018 الأحد – الخامس الجوزاء 12 رمضان 1439 هجريا 27 مايو لعام 2018 الأربعاء -السادس السرطان 13 شوال 1439 هجريا 27 يونيو لعام 2018 الخميس – السابع الأسد 13 ذو القعدة 1439 هجريا 26 يوليو لعام 2018 الاثنين – الثامن السنبلة 16 ذو الحجة 1439 هجريا 27 أغسطس لعام 2018 الخميس – التاسع الميزان 17 محرم 1439 هجريا 27 سبتمبر لعام 2018 السبت – العاشر العقرب 18 صفر 1440 هجريا 27 أكتوبر لعام 2018 الثلاثاء – الحادى عشر القوس 19 ربيع الأول 1440 هجريا 27 نوفمبر لعام 2018 الخميس – الثانى عشر الجدي 20 ربيع الثاني 1440هجريا 27 ديسمبر لعام 2018

موعد نزول الرواتب صفر 1440

أقرت الحكومة اليوم السابع والعشرون من كل شهر موعدًا لصرف الرواتب، وبالفعل قد تم إيداع الرواتب في حسابات المواطنين، حيث أنه أكدت الحكومة على أن الصرف موحد ما لم يوافق اليوم السابع والعشرون يومي الجمعة أو السبت، حيث أنه في حال وافق يوم الجمعة سيتم الإيداع يوم الخميس، أما في حال وافق يوم السبت سيتم الإيداع يوم الأحد.

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وعليه فإنه سوف يكون موعد ايداع راتب شهر أكتوبر 2018 (رواتب صفر 1440) لموظفي القطاع الحكومي في السعودية وسيتم ايداع راتب شهر 10 في حسابات الموظفين السعوديين سيتم صرفها في يوم الأحد الموافق 28/10/2018 م الموافق .19 صفر 1440 هــ.

موعد صرف العلاوة السنوية

اعتدنا ان نوافيكم بكل ما يخص وقت صرف الرواتب الحكومية بالسعودية وهو يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 الذي يوافق ميلادياُ 18 صفر 1440 هجرية ولكن بسبب الاجازة يوم السبت الرسمية فى البنوك السعودية فسوف يكون الصرف يوم الأحد الموافق 19 صفر 1440 وسوف يتم نزول رواتب أكتوبر 2018 طبقاً للجدول المذكور بالاعلى، ويتساءل الكثير من موظفي الحكومة عن موعد صرف العلاوة السنوية والتى صدرت بشأنها أوامر ملكية خلال الأيام السابقة، حيث أمر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين برجوع صرف العلاوة السنوية كسابق عهدها سابقا وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بإعلان موعد نزول العلاوة السنوية سيمون يوم 1-1-2019 القادم ، وسنتابع معكم صدور اى أوامر ملكية اخري بشأن الرواتب، أو صدور قرارات من وزارة المالية السعودية أو مؤسسة النقد العربي السعودي ساما.

كم تبقي على نزول راتب شهر أكتوبر 2018؟



سؤال يتبادر في أذهان الكثير الان من موظفي السعودية موعد نزول الرواتب الخاصة بشهر أكتوبر 2018 بالتاريخ الهجري والميلادي وسنتابع معكم كم تبقى من أيام على إيداع الراتب في الحسابات البنكية للموظفين.

♦ تاريخ نزول رواتب السعودية بالميلادي لشهر أكتوبر 28/10/2018

الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 ميلادية.

الأحد الموافق لتاريخ 19 صفر 1440 هـ



بالفعل قد تم صرف الرواتب المستحقة لشهر أكتوبر منذ أربعة أيام ماضية، وهو الموعد الذي تزامن معه نزول فواتير الكهرباء في المملكة.