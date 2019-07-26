ريما بنت بندر تُهنِّئ الغامدي بالمركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باركت سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، للاعب المنتخب السعودي خالد الغامدي، وطاقم الفريق، تحقيقهم المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين للتسع كرات في لاس فيغاس. باركت سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، للاعب المنتخب السعودي خالد الغامدي، وطاقم الفريق، تحقيقهم المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين للتسع كرات في لاس فيغاس. وحقق الغامدي لاعب المنتخب السعودي لناشئي البلياردو المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين للتسع كرات.



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