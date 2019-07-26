هل تعطل الإرسال الآلي لمخالفات المرور؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تداول مغردون توقف المرور عن إرسال رسائل بالمخالفات إلى الجوالات والتوجه لنظام «أبشر» للاستعلام عن المخالفات الحديثة، في حين نفت إدارة المرور وجود أي أعطال في النظام.

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وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لـ«مكة» استمرار إرسال الرسائل إلى الهواتف المحمولة المسجلة بالنظام عند تقييد مخالفة على صاحب إحدى المركبات، مشيرا إلى أن النظام مستمر في العمل ولم يتعرض لأي خلل فني يذكر.

من جهتهم ذكر مغردون أن نظام المرور أصبح يتأخر في إرسال المخالفات إلى جوالاتهم، حيث يرسل مخالفات قيدها قبل أكثر من أسبوعين، مما دفعهم للاستعلام عن المخالفات المرورية الحديثة عبر بوابة «أبشر».

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