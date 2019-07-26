، نجاة الأرض من نيزك بحجم كبير .. وفلكي لـ"الخليج 365": مر بجوارها بسلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: هناك قلق فعلي من آثارها بالفضاء لخطورتها على الأقمار الصناعية

أكد باحث فلكي أن هناك نيزكًا بحجم 70 متراً مر بجوار الأرض، أمس الخميس، بسلام؛ وذلك لكبر حجمه ومروره على هذه مسافة تكون أحجام النيازك غالباً التي تمر بها لا تتجاوز 20 مترًا.

وأشار إلى أن هناك قلقًا فعليًّا لدى العلماء من آثار هذه النيازك الهائمة في الفضاء؛ لخطورتها على الأقمار الصناعية وخطر اصطدامها بالأرض .

وفِي التفاصيل قال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي لـ"الخليج 365": أعلنت منظومة مراقبة الأجرام المقتربة من الأرض تحذيرًا متأخرًا باقتراب نيزك متوسط الحجم من الأرض، مساء يوم الأربعاء الماضي، وقد الخليج 365 التحذير موعد اقترابه بفارق 12 ساعة فقط.

وتابع: وصل النيزك الذي أطلق عليه اسم (2019 OK ) لأقرب مسافة للأرض الساعة 4:15 فجر الخميس، وكان على بعد 77 ألف كيلو متر، وفي تعادل 20% من مسافة القمر من الأرض؛ حيث مرَ النيزك بين الأرض ومدار القمر، وهذه المسافة يعتاد أن تمر فيها النيازك الصغيرة، وقد سجلت المراصد منذ بداية السنة مرور 32 نيزكًا بين الأرض ومدار القمر.

وأضاف: الخطورة الكامنة في عبور هذا النيزك (2019 OK) بحجمه البالغ 70 متراً، مقارنة بالمسافة التي اقترب منها؛ ففي العادة النيازك التي تمر على هذه المسافة تكون أحجامها لا تتجاوز 20 مترًا، والنيازك بسبب كتلتها الضئيلة تتأثر بأي جاذبية؛ لذلك يعتبر تحديد مساراتها غير دقيق جداً، وتوجد هناك احتمالات خطأ متوقعة.

وأردف: السبب وراء تأخر الإعلان عن اقتراب هذا النيزك هو منظومة رصد الأجسام المقربة، التي تعتمد على تلسكوبات روبوتية تعمل بشكل آلي، ويحتاج العلماء تحليل البيانات حتى يتم تحديد حجم ومسار النيزك؛ فبالرغم من رصد النيزك منذ 28 يونيو إلا أن تحليل البيانات ومعرفة المسار لم يعرف حتى مساء الأربعاء الماضي 24 يوليو.

واختتم: هناك قلق فعلي لدى العلماء من آثار هذه النيازك الهائمة في الفضاء؛ لخطورتها على الأقمار الصناعية وخطر اصطدامها بالأرض، على غرار النيزك الذي ضرب روسيا في عام 2013 الذي ضرب منطقة تشيليابنسك وكان قطره 19 مترًا وارتطم بالأرض تسبب بتحطم الزجاج لأقرب مدينة، والتي تبعد عنه 60 كلم ونتج عن ذلك 1500 إصابة طفيفة بين السكان.