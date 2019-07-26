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انتقل إلى رحمة الله اليوم، قصاص الأثر وقناص المجرمين، غايب بن عويزب العتيبي، عن عمر يناهز الثمانين عاماً، قضى منها قرابة ستة عقود في خدمة الأمن في منطقة الرياض ومناطق أخرى. والصلاة عليه ظهر غدٍ السبت في عفيف.
واشتهر "ابن عويزب" ببراعته في تقفي الأثر والكشف عن الأنساب، ودقة ملاحظته، حيث أسهم في فك غموض الكثير من الجرائم الجنائية التي يزيد عددها عن 15 ألف قضية وقعت في مناطق مختلفة من المملكة، ولم يقتصر في ذلك على تحديد الجاني؛ بل كان يستطيع تحديد لون وجنس الجاني والعلامة الفارقة إن وجدت وكذلك المركبات حتى وإن بدل الجاني عجلاتها.
يذكر أن متقفي الأثر الراحل، التحق رسمياً بهذه الخدمة في الدولة منذ عهد الملك فيصل - رحمه الله - بعد أن نجح في كشف غموض جريمة جنائية، ثم تم تعيينه بعدها من الملك فيصل في إمارة الرياض (محافظة عفيف).
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 09:45 PM
فك غموض أكثر من 15 ألف قضية
انتقل إلى رحمة الله اليوم، قصاص الأثر وقناص المجرمين، غايب بن عويزب العتيبي، عن عمر يناهز الثمانين عاماً، قضى منها قرابة ستة عقود في خدمة الأمن في منطقة الرياض ومناطق أخرى. والصلاة عليه ظهر غدٍ السبت في عفيف.
واشتهر "ابن عويزب" ببراعته في تقفي الأثر والكشف عن الأنساب، ودقة ملاحظته، حيث أسهم في فك غموض الكثير من الجرائم الجنائية التي يزيد عددها عن 15 ألف قضية وقعت في مناطق مختلفة من المملكة، ولم يقتصر في ذلك على تحديد الجاني؛ بل كان يستطيع تحديد لون وجنس الجاني والعلامة الفارقة إن وجدت وكذلك المركبات حتى وإن بدل الجاني عجلاتها.
يذكر أن متقفي الأثر الراحل، التحق رسمياً بهذه الخدمة في الدولة منذ عهد الملك فيصل - رحمه الله - بعد أن نجح في كشف غموض جريمة جنائية، ثم تم تعيينه بعدها من الملك فيصل في إمارة الرياض (محافظة عفيف).
، الموت يغيّب ابن عويزب أشهر "قصاص أثر" في منطقة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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