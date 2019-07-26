محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد وذلك في معسكره المقام في ألمانيا. وشهد تدريب اليوم استبعاد خورخي ألميرون، مدرب الفريق، اللاعبين حسن الراهب والبرازيلي صوماليا من المعسكر؛ وذلك بعد إصابتيهما اللتين تعرضا لها في المعسكر، حيث تعرض الأول لتمدد في عضلة الفخذ والثاني لتمزق في عضلة السمانة، وسيعود الثنائي إلى الرياض لاستكمال علاجهما. هذا وشهد المعسكر انضمام الثنائي "بوديسكو" و"جامان". هذا ويخوض الشباب مساء الغد مباراته الودية الثالثة أمام فريق غواهيد إيغلز الهولندي. 26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 09:35 PM Advertisements الشباب: المدرب يستبعد الثنائي "الراهب" و"صوماليا" من المعسكر الشباب: المدرب يستبعد الثنائي "الراهب" و"صوماليا" من المعسكر واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته للموسم الجديد وذلك في معسكره المقام في ألمانيا. وشهد تدريب اليوم استبعاد خورخي ألميرون، مدرب الفريق، اللاعبين حسن الراهب والبرازيلي صوماليا من المعسكر؛ وذلك بعد إصابتيهما اللتين تعرضا لها في المعسكر، حيث تعرض الأول لتمدد في عضلة الفخذ والثاني لتمزق في عضلة السمانة، وسيعود الثنائي إلى الرياض لاستكمال علاجهما. هذا وشهد المعسكر انضمام الثنائي "بوديسكو" و"جامان". هذا ويخوض الشباب مساء الغد مباراته الودية الثالثة أمام فريق غواهيد إيغلز الهولندي. الكلمات المفتاحية ، الشباب: المدرب يستبعد الثنائي "الراهب" و"صوماليا" من المعسكر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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