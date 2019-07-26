حج / أندية تطوعية بجامعة الحدود الشمالية تقدم خدماتها لـ 14 ألف حاج عراقي بمنفذ جديدة عرعر



عرعر 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

قدمت أربعة أندية طلابية تطوعية من جامعة الحدود الشمالية خدماتها لأكثر من 14 ألف حاج عراقي في مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر خلال دخول الدفعة الأولى الأسبوع الماضي حتى اللحظة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب ممثل الجامعة في لجنة الحج والمشرف العام على مشاركة الجامعة بمنفذ جديدة عرعر الدكتور محمد بن صلال الضلعان أن الخدمات التي يقدمها 233 طالبًا وطالبة من نادي الجوالة ونادي السلامة المرورية والنادي التطوعي والنادي الصحي، تنوعت ما بين توزيع الوجبات والخدمات التي تقدمها الجامعة وجمعية هدية حاج، متمثلة في تقديم الهدايا والضيافة وتوزيع ماء زمزم، والمظلات الشمسية، ومساعدة كبار السن وإسعاف الحالات المرضية ونقلها لتلقي العلاج، وإجراء فحص للعلامات الحيوية كقياس السكر والضغط.

// انتهى //

21:20ت م

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