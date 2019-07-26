

الرياض 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً دورة علمية في التعليق على كتاب " صلة الناسك في المناسك " للإمام ابن الصلاح - رحمه الله - بتعليق معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي ، وذلك بجامع مصعب بن عمير رضي الله عنه بحي الجزيرة بالرياض بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء.

تجدر الإشارة إلى أنه خصص مكان لحضور السيدات الراغبات في الاستفادة والاستزادة من العلم الشرعي .

وتأتي الدورة ضمن الدروس الدينية والمحاضرات التوعوية والعلمية التي ينظمها ويشرف عليها فرع الوزارة بمنطقة الرياض بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

// انتهى //

21:11ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض ينظم دورة علمية في المناسك غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.