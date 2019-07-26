

جيزان 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، تعازيه ومواساته لرئيس نادي جازان الأدبي السابق أحمد بن ابراهيم الحربي في وفاة شقيقه المهندس يحيى بن ابراهيم الحربي -رحمه الله - الذي توفي اثر مرض ألم به.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته للأديب الحربي وجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان .

من جهته عبر رئيس نادي جازان الأدبي السابق باسمه ونيابة عن كافة أسرة الفقيد ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه .

//انتهى//

21:06ت م

0130





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي رئيس نادي جازان الأدبي السابق في وفاة شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.