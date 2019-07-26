حج / سفير المملكة بالمغرب يلتقي بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من المملكة المغربية لموسم حج هذا العام



الرباط 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

التقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، اليوم بمقر سفارة المملكة في الرباط، بضيوف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440 هـ من المملكة المغربية.

وأكد الغريري في كلمته خلال الحفل المقام بهذه المناسبة، أن البرنامج يأتي في إطار حرص ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالإسلام والمسلمين ولما توليه من اهتمام خاص بضيوف الرحمن.

ولفت الانتباه إلى الجهود الجبارة التي تبذلها قيادة المملكة العربية

وأشاد معالي السفير بالعلاقات الأخوية العريقة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، مقدمًا التهنئة لحجاج المغرب بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل القبول لهم بأداء فريضتهم، وعودتهم سالمين إلى بلادهم.

وأعرب ضيوف البرنامج عن عميق شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن، مشيدين بما تقوم به المملكة وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين.

// انتهى //

20:53ت م

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الرباط 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واسالتقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، اليوم بمقر سفارة المملكة في الرباط، بضيوف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440 هـ من المملكة المغربية.وأكد الغريري في كلمته خلال الحفل المقام بهذه المناسبة، أن البرنامج يأتي في إطار حرص ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالإسلام والمسلمين ولما توليه من اهتمام خاص بضيوف الرحمن.ولفت الانتباه إلى الجهود الجبارة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية لتطوير الخدمات لصالح ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم، مشيرًا إلى مشاريع توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتطوير بنى الاستقبال.وأشاد معالي السفير بالعلاقات الأخوية العريقة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، مقدمًا التهنئة لحجاج المغرب بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل القبول لهم بأداء فريضتهم، وعودتهم سالمين إلى بلادهم.وأعرب ضيوف البرنامج عن عميق شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن، مشيدين بما تقوم به المملكة وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين.// انتهى //20:53ت م0128

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