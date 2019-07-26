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2019-07-26 طقس الغد ممطر مع غبار متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. Advertisements وتوقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات عسير والباحة وجازان، تمتد إلى مرتفعات الطائف. كما توقعت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منها الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها.









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