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الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة من متزوجة إلى مطلقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن تغيير الحالة الاجتماعية من متزوجة إلى مطلقة، وما هي الأوراق المطلوبة.
ولفتت الأحوال في البداية إلى أنه لا يلزم حجز موعد، حيث يتم التوجه إلى أقرب مكتب مع إحضار صك الطلاق وصورة من الهوية الوطنية وأصل سجل الأسرة للمطلق، إذا أمكن.
في سياق آخر، شددت الأحوال على أنه لا يوجد إيقاف خدمات متعلق بانتهاء بطاقة الهوية الوطنية.
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