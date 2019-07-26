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عائض القرني: هذه الأفعال جالبة للرزق
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد الشيخ الدكتور عائض القرني على ضرورة الحرص على الأسباب الجالبة للرزق، ضاربًا مثلًا ببعضها.
وقال القرني: إن الأفعال الجالبة للرزق منها الاستغفار، وبرّ الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الضعفاء، وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، متابعًا: {من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون}.
ودعا: أسأل الله أن يُفرّج عنكم كل كرب، ويزيل عنكم كل هم، ومرض، وشر، وأن يكتبكم من السعداء في الدنيا والآخرة، ويجعلكم ممن طال عمره، وحسن عمله، وبورك له في رزقه، وماله، وعياله.
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