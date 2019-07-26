جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الصميلي وكلمات مؤثرة من ذويه

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أدّى محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، ويرافقه رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي، صلاة الميت على جثمان الشهيد الجندي أول بكري إدريس أحمد الصميلي بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بجامع قرية عببة التابعة لمركز السهي غرب محافظة صامطة، والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعًا عن حدود هذا الوطن.

ونقل محافظ صامطة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، مواسيًا لهم في مصابهم.

كما نقل المقدم ركن سلطان ماجد الجش من قوة جازان تعازي المسؤولين في القوات المسلحة وحزنهم لفقدان زميلهم الذي كان مثالًا للجندي المخلص في عمله المطيع لرؤسائه.

وقدم والد الشهيد الصميلي شكره لمحافظ صامطة على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكدًا أن ذلك من عادات قيادتنا الرشيدة وأمرائنا في الوقوف مع متابعات الخليج 365 في السراء والضراء.

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وأضاف والد الشهيد أن وقوف القيادة بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا ويدفعنا بالاستمرار لتقديم أبنائنا فداءً لهذا الوطن الغالي.

من جهته، أكد شيخ القبيلة الشيخ عبده بن بكري بن عبده الصميلي أن استشهاد أحد أبناء القبيلة هو فخر واعتزاز للجميع، وأرواح ودماء الجميع فداء من أجل الدين ثم المليك والوطن.

وأضاف شيخ القبيلة أن الشهيد كان محبوبًا لدى الجميع من أقاربه وأصدقائه وزملائه؛ لما كان يتمتع به من أخلاق عالية، وقد استشهد ليلحق بركب الشهداء من أبناء الوطن الذين أدوا واجبهم، سائلًا الله له الرحمة والمغفرة، وأن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.

وشهد الصلاة على الشهيد مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، والملازم بالشؤون الدينية بالقوات المسلحة سلطان هادي مهنا، والملازم بالكتيبة المدرعات بنجران الملازم تركي الحارثي، ومدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بصامطة أحمد كريري، وعضو لجنة الشهداء والمصابين بقوة جازان رئيس رقباء فهد حسن حكمي.