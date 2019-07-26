ترامب ملتزم بحماية مصالح الحلفاء في هرمز

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.

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وأضاف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن ترامب يرغب في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أن بلاده ستفعل كل شيء من أجل مواصلة شراكتها مع المملكة ضد إيران.

وقال بومبيو، في حوار مع “فوكس نيوز”: إن “السعوديين يمثلون حليفًا جيدًا للأمريكيين”، مشيرًا إلى أن إيران هي تهديد حقيقي، والسعودية تمثل شريكًا للولايات المتحدة في التصدي لطهران.