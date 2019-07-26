برومو .. حوار خالد الفيصل مع الإخبارية غدًا

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت قناة الإخبارية مقتطفات من لقائها الحصري مع أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، والمقرر إذاعته يوم غد السبت.

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وتحدث الفيصل، بحسب الفيديو الترويجي للحلقة، عن خطته لتحويل مكة المكرمة إلى مشروع مستقبلي للمدينة الحضارية في العالم أجمع، وليس فقط في المملكة، كما أبدى أمله في أن يرى المشاعر المقدسة كلها تعمل إلكترونيًّا.

وأجرى الإعلامي ناصر حبتر الحوار في برنامجه “لقاء خاص”، حيث يذاع في تمام الرابعة عصرًا.