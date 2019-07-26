“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد في المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/07/27 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف.

وشملت التوقعات،ان يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطريق الواصل ما بين الليث وجازان.