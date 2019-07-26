إغلاق 6 محلات وضبط 150 كيلو مواد غذائية فاسدة في حملة لبلدية الخرج

جدة - عمرو شويل الخرج- الخليج 365- رائد العنزي:

ضبطت بلدية محافظة الخرج ممثلة بقسم الرقابة الصحية 150 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة، وقررت إغلاق 6 محلات مخالفة، في إطار الجولات التفتيشية اليومية خلال فصل الصيف للحد و التقليل من حالات التسمم.

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كما ضبطت مخالفات عمل دون تجديد التراخيص و عدم حمل الشهادات الصحية وتدني مستوى النظافة العامة.