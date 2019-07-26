الان تتابع شاهد.. حاجة مسنة تروي معاناتها على الحدود التركية السورية وتشيد باستقبال وخدمات المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعربت حاجة مسنة عن سعادتها بوصل الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

وروت معاناتها على الحدود التركية السورية وكيف استقبلتها المملكة بعد وصولها لأداء مناسك الحج.

وقالت: “واجهنا صعوبات كثيرة على الحدود حتى وصلنا، نشكركم جميعا”.

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