الخدمة المدنية… موعد بداية الدوام بعد إجازة عيد “الأضحى”١٤٤٠هـ في السعودية .. موعد...

تعلن وزارة الخدمة المدنية بالسعودية عن بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك 1440هـ، بداية الدوام بعد عيد الاضحى 1440،حيث أن شهر ذي الحجة فلكيا سوف يبدأ من يوم الجمعة الموافق 2 من شهر أغسطس القادم، ويتساءل الكثير عن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، سواءً أكانوا من الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي أو من المواطنين الذين يرغبون بالتواصل مع القطاعات الحكومية المختلفة بالمملكة لإنجاز العديد من المهام، ونتابع معكم من خلال موقعنا موعد انتهاء اجازة عيد الاضحى 1440 وموعد بداية الدوام بعد عيد الاضحى 1440، كذلك موعد وقفة عرفات وعيد الاضحى 2019.

مدة إجازة عيد الأضحى في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن موعد اجازة عيد الأضحى فى القطاع العام، حيث تبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 ذى الحجة ، وتستمر على مدار 12 يومًا . قالت الوزارة: “تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام بنهاية دوام يوم الإثنين ٤ ذي الحجة، وستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقاً لتقويم أم القرى.”

موضوعات مهمه

موعد بداية الدوام بعد عيد الاضحى 1440

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 1440 وبداية الدوام بعد العيد حيث أقرت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية اليوم موعد بداية إجازة عيد الأضحى وكذلك موعد نهايتها.

Advertisements

وبناءً على ذلك تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1440 عقب انتهاء العمل من اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، والتي توافق ميلادياً الاثنين 5 أغسطس 2018، وتستمر العطلة حتى يوم السادس عشر من شهر ذي الحجة، ويتم استئناف العمل مرة أخرى بعد 12 يوم بإذن الله،وعليه سيكون موعد بداية دوام بعد العيد ميلادياً هو يوم الأحد الموافق 18 أغسطس.

موعد عيد الأضحى 2019

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 – 1440 يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في جميع الدول العربية والإسلامية يوم الخميس المقبل الموافق 1 من شهر أغسطس 2019 وعلية يكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، وموعد يوم وقفة عرفات لأداء شعيرة الحج الكبرى، يوم السبت 10 أغسطس.

وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك في اليوم التالي الموافق الأحد 11 من شهر أغسطس 2019.

ويبدأ المسلمون بعمل التجهيزات اللازمة لعيد الأضحى، وذلك عن طريق شراء الأضحية لذبحها وأداء شعائر عيد الأضحى المبارك.

ومن خلال موقعنا نود أن نهنئ الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.