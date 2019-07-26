شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: اختتام «مهرجان كاف» بحضور تجاوز 25 ألف زائر وزائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اختُتمت فعاليات «مهرجان كاف السياحي 40» الذي تُقيمه بلدية محافظة القريات بالتعاون مع هئية السياحة والتراث الوطني، بحضور محافظ القريات المكلف محمد الشتيوي، ورئيس بلدية القريات المكلف المهندس فرحان العنزي، وذلك في مقر المهرجان.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي حضور جماهيري كبير تفاعل بشكل لافت مع فقرات وفعاليات المهرجان التي اشتملت على مشاركة المنشدين والشعراء، كما شهد مسرح الطفل العديد من المسابقات الترفيهية والأناشيد التراثية، وتفاعل الزوار مع فرقة «الدحة».

وفي نهاية الفعاليات، كرَّم محافظ القريات الجهات المنظمة والمشاركة والراعية للمهرجان والإعلاميين.

من جهته، أوضح رئيس بلدية القريات رئيس اللجنة التنفيذية المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن المهرجان حقق أهدافه المرجوة بإدخال البهجة والسرور على الزوار البالغ عددهم أكثر من 25 ألف زائر وزائرة، وأحدث طفرة ترفيهية وتسويقية في المحافظة وكان بمثابة كرنفالاً متنوعاً وفرصة للاستمتاع بالفعاليات، وساهم في التعريف بالمناطق الأثرية والسياحية في محافظة القريات، مُقدِّماً شكره لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه ومتابعته للمهرجان.